Confindustria Terni: Riccardo Morelli eletto Presidente

Sarà l’imprenditore Riccardo Morelli, dell’azienda Morelli Logistica e Servizi, a guidare la Sezione di Terni di Confindustria Umbria per il biennio 2020-2022. Lo ha deciso l’Assemblea dei soci della Sezione che si è riunita all’Hotel Garden a Terni per il rinnovo delle cariche associative. Insieme al Presidente sono stati eletti il Vicepresidente Giuseppe Cioffi (Tarkett) e il Consiglio Direttivo. A fare gli onori di casa è stato il Presidente uscente Giammarco Urbani (Urbani Tartufi), giunto al termine del suo secondo mandato alla guida della Sezione di Terni, che conta oltre 200 imprese con circa 14 mila dipendenti.

Nel ripercorrere le attività della Sezione, Giammarco Urbani ha ringraziato i componenti del Consiglio Direttivo uscente e la struttura tecnica di Confindustria Umbria per l’impegno profuso in questi anni.

“Il lavoro svolto dalla Sezione in questi anni – ha sottolineato Giammarco Urbani – ha cercato di guardare al futuro. I tre grandi progetti a cui ci siamo dedicati, area di crisi complessa, Urban Re-Generation e Polo chimico, hanno come filo conduttore proprio quello di prepararci al domani. La sostenibilità ambientale, energetica, sociale ed economica è stata prescelta come paradigma per lo sviluppo del nostro territorio. Ma se non è difficile immaginare che le parole chiave per il futuro siano sostenibilità, innovazione, digitale e cultura, non è altrettanto semplice costruire su di esse l’inversione di tendenza dell’economia locale. Nonostante la situazione complessiva sia difficile, esiste un arcipelago di eccellenze industriali, cluster produttivi, gruppi di ricerca scientifica, espressioni culturali e centri tecnologici che sono il perno su cui far leva per invertire la rotta. La rivoluzione digitale, in tal senso, può essere un alleato importante. Siamo in un momento in cui si assumeranno scelte decisive per il futuro. In questi anni abbiamo interpretato il nostro ruolo come tessitori dell’ecosistema, in una logica non autoreferenziale, ma con grande apertura al contesto esterno. Nell’equilibrio tra rafforzamento delle relazioni territoriali ed apertura alle connessioni internazionali si gioca la qualità di un ecosistema. Terni, che ha una forte connotazione identitaria e da decenni è legata a numerose multinazionali, possiede i presupposti per evolvere in un territorio ad alto tasso di sviluppo”.