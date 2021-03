Concluse a Orvieto le riprese del film tv “CARLA”. Ecco i luoghi scelti in Città. Oltre 200 le comparse utilizzate. Il Sindaco Tardani: “un’occasione di promozione per la città, puntiamo su Orvieto come set naturale per le produzioni cinematografiche e televisive”

Si sono concluse nei giorni scorsi ad Orvieto le riprese di “Carla”, il film tv sulla vita di Carla Fracci, una co-produzione Rai Fiction-Anele per la regia di Emanuele Imbucci. Nel ruolo della ballerina milanese, tra le più grandi artiste del ‘900, Alessandra Mastronardi, volto noto del cinema e della tv.

Cast e troupe per un totale di circa 100 persone hanno girato a Orvieto per tre settimane. Numerose le location scelte per ricreare alcune ambientazioni e atmosfere tra gli anni ’50 e ’70 che hanno consacrato Carla Fracci come regina del balletto italiano e internazionale. Tra i luoghi che hanno ospitato il set, principalmente il teatro Mancinelli, l’ex caserma Piave, dove sono stati riprodotti una sala prove e i camerini, nonché la balera dove la piccola Carla andava con i genitori. Altri ambienti del comune di Orvieto e dintorni sono stati utilizzati per altri adattamenti location all’interno del film.

Oltre 200 le comparse locali che sono state impiegate, coinvolte anche scuole di danza e altre realtà locali nonché alberghi e ristoranti per i servizi di ospitalità e vitto che hanno beneficiato di un’attività in loco importante soprattutto in un periodo di restrizioni legate alla pandemia Covid.

Il film tv, le cui riprese sono state effettuate anche a Roma e Milano, andrà in onda prossimamente su Rai1 in prima serata.