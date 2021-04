“Completare il tracciato della strada ‘Tre Valli’ per risolvere l’isolamento di una perte del territorio regionale”

Così il capogruppo del Partito democratico, Tommaso Bori, che ha presentato un’interrogazione indirizzata all’assessore Melasecche per chiedere

“il punto della situazione sul progetto, a partire dall’effettiva richiesta di finanziamento per il secondo stralcio e il cronoprogramma di completamento dei lavori. La strada ‘Tre Valli’ è stata concepita, negli anni settanta, come arteria trasversale della bassa Umbria: mettendo in comunicazione la Val Tiberina, Valnerina e la provincia di Ascoli Piceno, passando per la Valle Umbra in corrispondenza di Spoleto. E’ composta da due tronconi, il primo di 62,500km dalla strada statale 4 Via Salaria alla strada statale 3 Via Flaminia, ed un secondo tra la strada comunale San Sabino e la ex strada statale 418 Spoletina di 7km. Il 4 dicembre 2012 è stato inaugurato il Primo stralcio della Tre valli che va da Eggi a Spoleto. Il tratto lungo 3,819 km, che congiunge i due tronconi, completa di fatto l’itinerario tra Arquata del Tronto e San Giovanni di Baiano. L’intervento rientrava tra le Opere strategiche di preminente interesse nazionale della Legge Obiettivo ‘443/2001’ ed è stato finanziato interamente dalla Regione Umbria con fondi Cipe (mutuo assunto dalla Regione con la Cassa Depositi e Prestiti) per un importo complessivo di 14,5 milioni di euro. Lo scorso 4 dicembre – prosegue – l’assessore regionale Melasecche annunciava l’impegno della Regione a chiedere, nell’ambito del contratto di programma 2021 -2025, un finanziamento di 81 milioni di euro per l’esecuzione del secondo stralcio da Firenzuola a Madonna di Baiano, che consiste in un tracciato a due corsie e due viadotti per una lunghezza totale di 4,4 km. L’assessore si era anche impegnato a chiedere, nel prossimo contratto di programma, di inserire anche il terzo ed ultimo stralcio fino ad Acquasparta. Tale progetto ha un costo stimato di 400 milioni di euro. La Tre Valli è un’opera necessaria per superare l’isolamento strutturale di una parte rilevante del territorio regionale, anche per effetto della particolare conformazione orografica e geografica. La definitiva realizzazione ed il completamento dell’opera sono particolarmente necessari per favorire lo sviluppo socio – economico dell’intera regione e per sostenere la competitività delle imprese che insistono sul territorio con un più agevole collegamento con Roma e il sistema portuale di Civitavecchia. Il completamento della Tre Valli smaltirebbe di molto il traffico nel nodo viario di Perugia permettendo il naturale sbocco del transito in direzione Roma e il Sud. Serve dunque usare tutta la forza e l’impegno istituzionale per giungere quanto prima alla conclusione dell’opera”.