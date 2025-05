La Coppa Perugina fa tappa a Gualdo Tadino con sosta a Birra Flea

La manifestazione automobilistica giungerà in città venerdì 9 maggio. “Un’occasione di prestigio per il territorio”

Da giovedì 8 a domenica 11 maggio si svolgerà la Coppa della Perugina, storica manifestazione automobilistica che unisce sport, tradizione ed eccellenza. Nella giornata di venerdì 9 maggio la corsa farà tappa anche a Gualdo Tadino. Una sosta speciale, resa possibile grazie alla collaborazione tra l’organizzazione dell’evento e Birra Flea, che accoglierà i cento equipaggi per una visita al birrificio e un pranzo conviviale all’interno dell’azienda.

“Siamo felici e orgogliosi di ospitare questo momento all’interno della nostra realtà produttiva – commentano da Birra Flea –. Sarà un’occasione culturale e sociale, un valore aggiunto non solo per l’azienda stessa, ma per l’intero territorio e l’intera comunità gualdese. Uno degli obiettivi che ha da sempre la nostra azienda, guidata da Matteo Minelli, è quello di sostenere e valorizzare il nostro territorio mettendo a disposizione i nostri spazi, risorse ed energie”. Questa manifestazione di carattere internazionale porterà quindi ancora più notorietà alla realtà gualdese. Infatti, il programma della giornata per i partecipanti alla manifestazione prevede prima una visita guidata ai principali punti d’interesse della città di Gualdo Tadino, una sosta al Birrificio Flea e a seguire tour della Valsorda. “Birra Flea e l’Universo Flea – spiegano dall’azienda – hanno da sempre creato eventi in collaborazione con il territorio per diffondere il nostro messaggio di apertura, bellezza e costruzione condivisa: un sostegno concreto alla promozione del territorio, realizzato con entusiasmo e impegno privato, e sempre orientato al bene collettivo. Il passaggio della Coppa della Perugina a Gualdo Tadino rappresenta quindi un’altra tappa di un percorso fatto di relazioni, di investimenti sul territorio, di cultura e spirito d’impresa che l’azienda Gualdese continua a seminare con coerenza e passione”. Le auto sosteranno nel parcheggio sia interno che esterno del birrificio Flea, dalle 13 alle 15 circa, e tutta la popolazione gualdese potrà recarsi alla struttura per vedere le macchine.

Il programma dell’intera manifestazione prevede i seguenti punti d’interesse: giovedì 8 maggio il lago Trasimeno e Isola Maggiore; venerdì 9, Gualdo Tadino; sabato 10, Città della Pieve; domenica 11, rievocazione storica della Coppa della Perugina.