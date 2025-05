Nuovo ospedale Narni-Amelia, nota congiunta dei Sindaci Lucarelli e Proietti Scorsoni

A seguito dell’incontro svoltosi venerdì scorso con l’assessore regionale ai lavori pubblici Francesco De Rebotti

I Sindaci di Narni, Lorenzo Lucarelli, e Amelia, Avio Proietti Scorsoni, hanno diffuso una nota congiunta a seguito dell’incontro svoltosi venerdì scorso con l’assessore regionale ai lavori pubblici Francesco De Rebotti sul nuovo ospedale comprensoriale.

Di seguito il comunicato. “Durante l’incontro l’assessore ha riferito dell’incontro molto costruttivo tenuto con Inail per fare il punto sullo stato di attuazione del progetto per la realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale di Narni-Amelia.

L’assessore ha confermato che la fase operativa è ormai avviata. L’obiettivo è definire entro il 2026 il bando di gara, l’aggiudicazione dei lavori e l’avvio degli stessi nel primo trimestre del 2027 per un importo di 84 milioni di euro.

All’importo di cui sopra mancano 20 milioni per le attrezzature le cui risorse verranno definite in questi mesi. Altro obiettivo sul quale si sta lavorando è quello di predisporre, entro il 2026, la viabilità necessaria per l’accesso al cantiere per la quale la Regione ha già stanziato 2,5 milioni.

Ringraziamo l’assessore per la proficua collaborazione e per la disponibilità a tenerci aggiornati ogni qual volta se ne presenterà la circostanza”