Commissario D’Angelo: “Nessuna evidenza su variante locale Covid”

Lo spiega il commissario regionale per la gestione dell’emergenza, Massimo D’Angelo. Lo fa dopo che era stata ipotizzata un possibile variante per l’aumento di casi in alcune aree della regione.

“In Umbria, così come sta avvenendo in altre regioni, si vuole procedere a sequenziare il virus Sars-Cov-2 per verificarne le caratteristiche. Il sequenziamento del virus sul territorio regionale permetterà di avere a disposizione ulteriori dati oggettivi per interpretare anche le cause per cui l’infezione virale tende a diffondersi in alcune aree e, di conseguenza, valutare le misure opportune”.