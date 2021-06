Trevi: avviso per i buoni spesa a favore di nuclei bisognosi. C’è tempo fino al 5 luglio per presentare le domande

C’è tempo fino alle ore 13 di lunedì 5 luglio per presentare le domande per i buoni spesa a favore delle famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno.

Il Comune di Trevi, con determinazione del responsabile del servizio sociale, ha approvato il III avviso per l’assegnazione dei buoni spesa governativi.

Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica – all’indirizzo pec: comune.trevi@postacert.umbria.it (per istanze inviate solo da altro indirizzo pec) o all’indirizzo e-mail: sportello@comune.trevi.pg.it. Coloro che sono nella assoluta impossibilità di inviare PEC o e-mail possono consegnare la domanda presso lo Sportello del Cittadino, previo appuntamento, da concordare chiamando i numeri 0742/332212 – 0742/332226 – 0742/332223.

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello “Allegato 3 – Istanza”, allegando copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente. In seguito all’istruttoria dell’istanza, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email, per comunicare l’esito dell’istanza presentata e perciò di essere beneficiari o meno del buono spesa alimentare, l’importo dello stesso e le modalità per utilizzarlo. I buoni spesa saranno recapitati ai beneficiari nei rispettivi indirizzi.