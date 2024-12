La Civica Piegaro torna a sollecitare il Sindaco di Piegaro, con il suo Capogruppo Roberto Pinzo e la Consigliera Francesca Peltristo

La Civica Piegaro torna a sollecitare il Sindaco di Piegaro, con il suo Capogruppo Roberto Pinzo e la Consigliera Francesca Peltristo. Il gruppo consiliare della Civica è molto preoccupata per due questioni importanti che riguardano il futuro del Comune e della Valnestore. Nel giugno u.s., a ridosso delle elezioni, vi è stato un incontro pubblico a Tavernelle organizzato dai Sindaci di Panicale e Piegaro riguardo all’insediamento di aziende che hanno chiesto di stabilizzarsi nell’area di Pietrafitta, per creare un’area di innovazione, con la formazione di un concorso tra varie società e la creazione di progetti, insieme ad un centinaio di posti di lavoro. Ma ad oggi nulla si è concretizzato.

“ Purtroppo – esordisce Pinzo – prima di ogni tornata elettorale, vengono fatte promesse di valorizzazione e sviluppo della nostra vallata, che poi puntualmente vengono disattese, senza la formazione del consorzio non si potrà accedere alle risorse finanziarie per attivare i progetti”.”

Gli fa eco la consigliera Peltristo :” Per quanto riguarda gli ipotetici cento posti di lavoro promessi che si verrebbero a creare , presumibilmente se ne potrà parlare non prima di 4 o 5 anni e in modo progressivo”.

Altra problematica che si trascina da anni è il contenzioso con Enel che si trascina dal 2003.

“ Dopo venti anni – proseguono i consiglieri – non si è riusciti a risolvere la situazione tra Comune di Piegaro , Agenzia delle Entrate ed Enel. I primi di ottobre le parti si sono incontrate, ma l’accordo non si è trovato e questo potrebbe avere ripercussioni sul nostro Comune e sui nostri cittadini che rischiano accollarsi l’ingente contenzioso sulle proprie spalle. La Civica Piegaro continuerà, come sempre ha sempre fatto, a vigilare sulle sorti della nostra comunità”.