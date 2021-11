Città di Castello: ultimi ritocchi al Trofeo Bikeland Ciclocross della ripartenza

Il Trofeo Bikeland Ciclocross riparte finalmente dopo un anno di stop e tocca quota 250 iscritti per l’ottava edizione

Nella mattinata di domenica 7 novembre i concorrenti da tutta l’Umbria, da altre regioni d’Italia (Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Marche) e anche dalla Repubblica di San Marino potranno solcare i prati del parco della Fornace per questo appuntamento valevole come seconda prova dell’Adriatico Cross Tour e di campionato regionale FCI Umbria per le categorie juniores, master junior, open donne, master donne e master uomini (élite sport e master 1, poi master 4-5-6-7-8).

Nella “conca” del parco, dove sorgeva una vecchia fornace, è stato preparato di tutto punto il percorso di 2300 metri prevalentemente sterrato e senza un tratto di asfalto che interessa quasi tutto il perimetro del parco che dispone anche di un’ampia zona adibita ai parcheggi. In caso di pioggia, il fondo sterrato ha una buona tenuta perché compatto.

Antonello Donati, responsabile dell’organizzazione: “Finalmente ripartiamo e riportiamo un po’ di spettacolo agonistico qui a Città di Castello grazie a questa manifestazione che ha avuto tanto successo nelle passate edizioni e alla quale abbiamo dovuto giocoforza rinunciare un anno fa a causa del dilagare della pandemia. Nonostante le attuali restrizioni imposte dai vari decreti governativi, con i dovuti distanziamenti e l’uso del green pass, l’importante è poter tornare a pedalare e a fare sport. Ringraziamo l’amministrazione comunale di città di Castello, la società rionale di Riosecco, gli sponsor Enervit e Bikeland che hanno condiviso e partecipato attivamente all’organizzazione del nostro evento”.

Massimo Alunni, presidente del comitato regionale FCI Umbria: