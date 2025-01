I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello hanno tratto in arresto una persona nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato in stato di libertà, per lo stesso reato altri tre soggetti.

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, nel corso di un mirato servizio di prevenzione e repressione al fenomeno dello spaccio di droga, i militari hanno controllato decine di persone nei pressi di una nota discoteca della cittadina tifernate, accertando il possesso ai fini di spaccio di diverse dosi di sostanza stupefacente da parte di alcuni giovani che sostavano in prossimità del locale.

In particolare, un 30enne proveniente dalla provincia di Siena, con precedenti specifici in materia di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e 6 dosi di ketamina ben nascoste tra gli indumenti. Pertanto, all’esito degli accertamenti, è stato tratto in arresto, provvedimento convalidato dal Giudice a seguito del rito direttissimo che ne ha poi disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nel corso del servizio altri tre soggetti, di età compresa tra i 24 e i 31 anni, provenienti da altre località della provincia di Perugia, sono stati trovati alla guida delle rispettive autovetture sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina, ecstasy e hashish.

I tre sono stati deferiti alla Procura della Repubblica del capoluogo e segnalati alla Prefettura di Perugia per gli ulteriori accertamenti che ne conseguiranno, secondo la nuova normativa del Codice della strada che prevede l’inasprimento delle sanzioni con il ritiro della patente e la confisca del veicolo.