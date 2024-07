Città della Pieve: taglio del nastro per il Parco Santa Chiara

Riqualificata un’area di cinquemila metri quadrati: “Come una carezza per la città”

“Parco Santa Chiara è una carezza per chi si sente un po’ giù, un abbraccio per chi ha paura, un sorriso per chi è arrabbiato e una parola di sostegno per chi viene denigrato”.

Facendo proprie le parole di Jacopo Mechelli, curatore del progetto, l’Amministrazione comunale di Città della Pieve domenica scorsa ha proceduto all’inaugurazione dell’intervento di riqualificazione e recupero storico del Parco Santa Chiara di viale Icilio Vanni.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Fausto Risini; il vicesindaco Michela Nocentini; l’assessore al turismo Daniela D’Alessandro; l’assessore alla cultura Luca Marchegiani; i consiglieri di minoranza Nicoletta Conciarelli e Raffaele Parbono; l’architetto responsabile del progetto e dei lavori Jacopo Mechelli; l’architetto paesaggista Lorenzo Nofroni; il responsabile dell’ufficio comunale di urbanistica Fausto Fadichenti; il responsabile dell’ufficio comunale lavori pubblici Enrico Cini; il parroco di Città della Pieve Don Giordano Commodi e la ditta esecutrice.

Un intervento che ha riqualificato la pedonalità e la viabilità di viale Icilio Vanni interessando un’area di quasi 5000mq. Razionalizzando la viabilità e mettendo in sicurezza il viale con la riduzione della velocità con la creazione di dossi. Intervenendo con un ammodernamento degli impianti e delle forniture. Restaurando e recuperando le panchine, evitando sprechi.

Realizzando nuove aiuole e fontane e nuovi marciapiedi.

Ampliando gli spazi di fruizione e prolungando la stessa struttura del centro storico.

Eseguendo uno studio sulla dotazione arborea esistente, curandola e mettendola in sicurezza e ampliando il verde.

Nell’ambito di questo lavoro è stato poi realizzato il marciapiede lungo il muretto dell’hotel Vannucci, mentre lato Santuario è stato allargato il sottofondo per agevolare il pedone e restituire il necessario spazio ai colletti degli alberi al fine di salvaguardarne lo stato di salute.

Successivamente, dopo la stagione estiva, si passerà agli interventi su viale Cappuccini, dove è prevista la sistemazione, l’adeguamento e il rifacimento dell’attuale marciapiede.