Castiglione del Lago: denunciato dai Carabinieri per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Città della Pieve (PG), insieme a militari della locale Stazione e del 6° Battaglione “Toscana” di Firenze, impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori nei comuni di Città della Pieve, Castiglione del Lago e Piegaro, nella tarda serata della scorsa settimana hanno sottoposto a controllo alcuni soggetti che viaggiavano a bordo di un camper e una autovettura.

Infatti, lungo la SR71, nel comune di Castiglione del Lago (PG), i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo di un camper con a bordo due persone e di una macchina che viaggiava in compagnia dello stesso, con a bordo altri due individui. Tutti e quattro, già noti alle Forze dell’Ordine, originari di altre province/regioni.

All’interno del camper, di proprietà e condotto da uno dei questi soggetti controllati, i militari hanno rinvenuto 1 coltello a serramanico, con lama in acciaio della lunghezza complessiva di 20cm, 2 tirapugni in metallo, 1 mazza da baseball in legno, 1 pistola “scacciacani” marca bruni priva di tappo rosso, completa di munizioni, 1 sfollagente telescopico in acciaio.

Il materiale, nella disponibilità di un soggetto 24enne, è stato sottoposto a sequestro. Il ragazzo, conclusi gli accertamenti, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia poiché ritenuto presunto responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ex art. 4 L.110/1975.