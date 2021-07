Castel Rigone: presentata la VI edizione di “Castel Rigone Libro aperto”. Un Festival sul Nuovo Umanesimo. Serata di punta con Pippo Franco

Arriva la sesta edizione di Castel Rigone Libro Aperto – Festival sul nuovo Umanesimo (25 luglio / 09 agosto /20 agosto), presentato oggi nella sede della Provincia di Perugia, alla presenza di Simonfrancesco Di Rupo ideatore e direttore artistico, Eugenio Rondini ideatore e coordinatore e Sandro Pasquali Vicepresidente della Provincia di Perugia.

L’intenzione di questa iniziativa è quella di declinare i temi relativi all’Uomo nelle più sfaccettate maniere. Nel suo saluto Pasquali ha espresso profonda stima agli organizzatori affermando che la posizione dominante del paese di Castel Rigone gli permette di proporre iniziative di largo respiro “Salire in questo paese e vedere il Trasimeno in tutta la sua bellezza è già di per sé un grande spettacolo” – conclude. Ha ringraziato Simonfrancesco Di Rupo, la Pro Loco e Rigone e ACCR (Associazione Culturale Castel Rigone), Eugenio Rondini riconoscendo “a tutti una capacità importante per questo Festival, ovvero quella di intercettare personaggi che possono parlare su argomenti importanti. Quanto detto – ha concluso Rondini – rende questi tre venerdì momenti di alto livello culturale”.

“La filosofia del Festival è sempre stata quella – ha detto Simonfrancesco Di Rupo – di permettere alla cultura di avvicinare le sensibilità più trasversali possibili nel dono di ogni serata che, scevra da intellettualismi a circolo chiuso, desidera offrire un’esperienza di buongusto e immersione nella magia del luogo e delle sue realtà associative. L’ingresso gratuito e il volontariato per noi non sono elementi di una politica momentanea ma una visione, una scelta. L’Umanesimo per noi non è mai solo un argomento ma un modo di intendere la Vita per propiziare semplicità e unione.

Quest’anno non c’è un tema trainante abbiamo lavorato per portare tre serate estremamente diverse da loro ma, proprio per questo, ricche di spunti per ogni appetito culturale.

Domenica 25 luglio alle 21 avremo modo, con il Rettore Maurizio Oliviero intervistato da Riccardo Marioni, di enucleare risultati e prospettive dell’Università e della Ricerca nello scenario attuale. Una discussione in cui il tema della ripartenza in chiave sociale non può prescindere dalla valorizzazione delle menti e delle capacità di quell’Umbria che studia e produce conoscenza al servizio del territorio e del mondo.

Lunedì 9 agosto ospite Pippo Franco, artista fra i più eclettici e profondi in Italia da metà 900 ad oggi. Pochi sanno che il giovane Pippo Franco fu allievo pittore di Renato Guttuso, e che nel corso della sua vita ha divertito tutta Italia mentre coltivava, personalmente e in silenzio, temi spirituali importanti che lo hanno portato a una ricchezza interiore di tutto rispetto. Ci parlerà di “Italianità”, strappandoci quel difficile ma tanto agognato sorriso di cui tutti abbiamo bisogno adesso.

Venerdì 20 agosto avremo Aurelio Valentino, un grande consulente, coach e project leader per aziende di caratura internazionale a parlarci di “Intelligenza Competitiva”. Una serata all’insegna dello stimolo a pensare l’uomo secondo le potenzialità che può attivare per il miglioramento. Un “competere” inteso come una facoltà nascosta che ci aiuta ad affrontare le partite della vita. Serata estremamente consigliata per atleti, imprenditori, studenti e chiunque voglia capire meglio i propri punti di forza.

Gli spettacoli si terranno nella Terra del Belvedere.