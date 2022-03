Borse di studio per gli studenti delle scuole superiori

La Regione dell’Umbria con DGR n. 241 del 16 marzo 2022 ha disciplinato criteri e modalità per l’erogazione di borse di studio a favore di studenti iscritti alla scuola superiore di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022. I requisiti necessari per avere diritto alla borsa di studio sono:

– iscrizione alla scuola superiore di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022;

– attestazione Isee in corso di validità non superiore a 10.632,94 euro

Per gli studenti residenti nel Comune di Umbertide le domande potranno essere inviate all’indirizzo Pec comune.umbertide@postacert.umbria.it o presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Umbertide (primo piano della Residenza Comunale, contattabile al numero 0759419243) fino al 14 aprile 2022. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del richiedente e copia di un documento in corso di validità contenente il codice fiscale dello studente. Questi i giorni e gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo: lunedì (8.30-13.00), martedì (8.30-13.00, 15.30-17.30), mercoledì (8.30-13.00), giovedì (8.30-13.00, 15.30-17.30), venerdì (8.30-13.00).

A Marsciano, c’è tempo fino al 14 aprile 2022 per presentare le domande di concessione di borse di studio, per l’anno scolastico 2021/2022, a favore degli studenti umbri iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto e per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale. Le borse sono erogate dal Ministero dell’Istruzione. Saranno ammessi al beneficio gli studenti appartenenti a famiglie con un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 10.632,94 euro. Le domande vanno presentate al Comune di residenza dell’alunno e compilate su un apposito modello reperibile all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2514.html oppure direttamente presso il punto di accesso in Municipio. Il Comune di Marsciano invita quindi i soggetti interessati a presentare la domanda di ammissione al contributo, specificando che deve essere presentato un Isee in corso di validità e anche un documento dello studente contenete il codice fiscale. La domanda può essere inviata con una delle seguenti modalità: