Bettona: il Comune sostiene la didattica a distanza. Bonus per modem e connessione a famiglie che ne hanno esigenza

Il Comune di Bettona sostiene le scuole del territorio comunale per garantire a tutti gli studenti la didattica a distanza.

Un bonus di circa 4.650 euro per la fornitura di modem e connessione a circa 38 famiglie : è l’importo deliberato in Giunta per dare un aiuto rapido e concreto, per migliorare la didattica a distanza, agli alunni della scuola Primaria “La Meridiana” e Scuola Secondaria di Primo grado “G. Pennacchi”.