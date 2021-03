Avanti tutta Onlus, importanti donazioni informatiche per il reparto di Oncologia medica dell’ospedale di Perugia

Donate 19 webcam, due tablet, scanner, stampanti e un letto per il Day hospital

Nuova importante donazione di Avanti tutta Onlus per il reparto di Oncologia medica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Nei giorni scorsi infatti sono state consegnate diverse apparecchiature tecnologiche ed informatiche, che serviranno ai medici di svolgere il proprio ruolo al meglio.

Sono state consegnate 19 webcam complete, due tablet per attività di ricerca, uno scanner che servirà per il progetto accoglienza, 2 stampanti per le etichette, un letto per il Day Hospital, 2 saturimetri e due misuratori di pressione.