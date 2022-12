Audizione Terza Commissione sui servizi socioassistenziali

I vari interventi

La Terza commissione consiliare,

presieduta da Eleonora Pace, ha svolto un’audizione sul Regolamento

regionale 16/2012 (“Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento

dei servizi sociassistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per

le persone anziane autosufficienti”). Sono intervenuti i direttori delle Asl

1 e 2, Massimo De Fino e Massimo Braganti, oltre a rappresentanti di comuni e

zone sociali dell’Umbria, della Lega Cooperative sociali e della fondazione

Fontenuovo.

L’audizione è stata chiesta dal consigliere Michele Bettarelli (Pd)

perché, ha spiegato, “a distanza di dieci anni dal regolamento del 2012 si

rende necessaria una revisione, dato che sono arrivate diverse sollecitazioni

da parte dei Comuni e dei soggetti interessati a tali servizi, per rimuovere

le rigidità di un sistema che limita fortemente l’attività degli

operatori con ricadute negative su soggetti fragili e le loro famiglie”.

Dagli interventi è emerso che le problematiche principali relative a questo

regolamento riguardano le strutture di coordinamento, con la responsabilità

di inserimento in queste strutture che viene oggi gestita dal medico di

medicina generale, ma è necessario che il ruolo di coordinamento venga

chiarito in modo più approfondito. Quest’estate dei controlli dei Nas, a

seguito dei quali alcuni residenti delle strutture sono stati dichiarati non

autosufficienti, hanno attivato delle valutazioni delle Asl. Valutazioni date

sulla base dell’inserimento dei pazienti nelle suddette strutture servite, e

ciò ha creato problemi sul versante penale proprio per i responsabili di

queste strutture. Sarebbe necessario diminuire in qualche modo la

responsabilità del coordinatore o della struttura stessa. Queste strutture,

che rappresentano un’utile fase di passaggio tra il rimanere a domicilio e

andare in una struttura protetta, andrebbero tutelate e ne andrebbe garantito

il corretto funzionamento. La richiesta è infatti altissima, già 800

persone in Umbria ne fanno uso. Una commissione è già adibita al controllo

delle condizioni delle strutture, ma intervengono in questo senso anche Nas e

altri soggetti che sono incaricati di effettuare la vigilanza. Andrebbe

dunque organizzato un tavolo tecnico per fare chiarezza sui vari ruoli e

compiti. Altrimenti si rischia di creare un cortocircuito che può produrre

danni a tutti gli attori della comunità regionale: agli anziani, alle

famiglie, ai soggetti che gestiscono le strutture. Questo perché l’esito

della verifica del livello di autosufficienza degli anziani in cura nelle

strutture cambia al cambiare del soggetto che effettua questa verifica. Negli

ultimi mesi i Nas hanno infatti chiesto alle Asl di verificare il livello di

autosufficienza degli anziani e, cambiando i soggetti che attestano questo

stato, si è creata una situazione in cui determinati ospiti ritenuti

autosufficienti dai medici di base sono invece stati giudicati non

autosufficienti da altri. Ciò ha danneggiato anche l’ospite stesso, a cui è

stato intimato di lasciare la struttura nei tempi previsti, mettendo anche

ulteriormente sotto stress la rete di gestione degli anziani, i cui

funzionari sono poi obbligati a trasferire queste persone in una residenza

protetta. Vi è dunque la necessità di operare un intervento sul

regolamento, che potrebbe essere o una rilettura completa dello stesso oppure

degli aggiustamenti specifici funzionali, eliminando il possibile dolo che

viene imputato dai Nas ai gestori. Inoltre questo trattamento si inserisce in

una rete di servizi di welfare. Il buon funzionamento della rete è legato

dunque anche alla buona funzionalità delle residenze nell’accogliere

adeguatamente il flusso di ospiti. Da luglio a oggi la velocità nel fare

fronte al turnover da parte delle Asl si è sensibilmente ridotta, allungando

tantissimo le tempistiche di attesa. Ciò rende ancora più urgente tornare

all’ordinarietà per fare sì che i tempi di attesa tornino quelli previsti

dal regolamento.

Massimo De Fino (Asl 2), ha detto che “il regolamento, nonostante non sia

molto attuale, non sembra strutturato male. Si parla di residenza servita da

un punto di vista sociale e non sanitario; il passaggio da autosufficiente a

non autosufficiente, poi, coinvolge l’attivazione di un’attività

multidisciplinare. Sono le schede di valutazione che permettono di stabilire

se il paziente sia effettivamente autosufficiente o meno, la revisione della

valutazione può essere fatta a distanza di un anno dal medico di medicina

generale, ma forse è necessario studiare a priori una scheda di valutazione

che permetta di determinare l’autosufficienza. Il personale delle strutture

servite, che si occupa di coloro che sono autosufficienti, non può garantire

la stessa assistenza a persone non autosufficienti che, essendo in una

situazione più grave, richiedono cure più specifiche.

Per Massimo Braganti (Asl 1), “il punto critico è la valutazione di questi

pazienti. La situazione mista pone dei problemi che riguardano soprattutto il

tipo di assistenza e la modalità della verifica dell’autosufficienza”.

Per il consigliere Andrea Fora (Patto civico) “emerge che c’è un

problema che va affrontato con urgenza sulle modalità di processo con cui si

interagisce in particolare fra sanitario e sociale, qui è richiesta una

forte integrazione sociosanitaria da regolare bene, come evidenziato dalle

problematiche esposte. Auspico emerga una risoluzione e una richiesta

all’assessorato, anche oggi assente, per convocare gruppo di lavoro con

soggetti del terzo settore e dell’azienda sanitaria. Anche oggi è emerso

un problema, oltre a quello di filiera nella gestione dei servizi per

anziani: il problema delle liste d’attesa. Apprendiamo dall’assessore Edi

Cicchi del Comune di Perugia che solo a Perugia ci sono 200 anziani in

lista”.

Valerio Mancini (Lega) ha detto che “la pandemia ha ampliato le necessità.

Devo dire che i servizi erogati sono soddisfacenti ma le liste d’attesa

molto lunghe. Il massiccio processo di invecchiamento presuppone un

accompagnamento della vecchiaia, bisogna cambiare tipo di assistenza

sanitaria, in molte strutture non si accettano anziani perché non pienamente

autosufficienti. Da migliorare anche la qualità di assistenza, non solo

farmacologica o di sorveglianza ma anche la tutela psicologica. Infine

ricordo che l’Assemblea vota il bilancio e non può fare solo da contorno a

certe decisioni, serve un riconoscimento, ma l’Assessore anche oggi non

c’è. I direttori delle Asl sono bracci operativi di quello che viene

deciso e i membri di questa commissione devono avere un ruolo attivo in

questo processo”.

“La Giunta riveda il Regolamento dei

servizi socioassistenziali”. È quanto dichiara il consigliere regionale

Michele Bettarelli (Pd).

“Quanto emerso oggi – spiega Bettarelli – dall’audizione che ha avuto

luogo in Terza commissione sul Regolamento regionale 16 del 2012 e

riguardante la disciplina autorizzatoria e il funzionamento dei servizi

socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le

persone anziani autosufficienti, conferma la necessità di intervenire quanto

prima per rimuovere le rigidità di un sistema che limita fortemente

l’attività degli operatori con ricadute negative su soggetti fragili e le

loro famiglie”.

“La presenza qualificata dei soggetti operanti nel settore, dai comuni

capofila agli stessi operatori – prosegue Bettarelli – è servita per

ribadire ancora una volta, quanto era chiaro ormai da tempo: ovvero che è

necessario che la Giunta riveda il regolamento in questione. In particolare

è necessario chiarire aspetti dirimenti in merito alla gestione delle

persone che nel corso del tempo non risultano più autosufficienti e

necessitano di una diversa presa in carico, ovvero di natura

socio-assistenziale ma anche medico-sanitaria. Spiace aver costatato per

l’ennesima volta l’assenza dell’Assessore alla Sanità e al Sociale

Coletto, segno di una mancanza di consapevolezza dell’importanza di certe

tematiche”.

“Da promotore dell’audizione – conclude Bettarelli – non posso che

esprimere soddisfazione per l’orientamento assunto dalla stessa commissione

circa l’attivazione di una procedura di revisione. Auspico che questa possa

concretizzarsi con la convocazione di un tavolo tecnico utile a formulare uno

schema di modifiche condivise con chi ogni giorno opera in questo settore”