Associazione per i Diritti dei cittadini: apertura nuovo sportello

Associazione per i Diritti dei cittadini, nuovo sportello a Santa Maria degli Angeli

Mercoledì 4 settembre apre il nuovo sportello ADiC a Santa Maria degli Angeli. Sarà un presidio importante di solidarietà sociale per i cittadini della zona (Cittadino e Provincia) Assisi-Santa Maria degli Angeli 29 agosto ‘24 – Verrà inaugurato mercoledì 4 settembre alle ore 11,30, presso il DigiPass del Comune di Assisi in via Patrono d’Italia, il nuovo sportello dell’associazione per i Diritti dei Cittadini (ADiC) di Santa Maria degli Angeli.

Al taglio del nastro saranno presenti: i Sindaci dei comuni di Bastia Umbra e Assisi, il presidente di ADiC Umbria Marco Lucherini, il Presidente ASAD Liana Cicchi ed il coordinatore territoriale zona sociale 3 Fulvio Mecci.

ADiC è un’associazione da sempre al servizio dei cittadini che fornisce assistenza legale dando informazioni, attraverso personale qualificato, per districarsi nel difficile campo dei diritti.

Lo sportello di Santa Maria degli Angeli, si aggiunge a quelli già operativi a Perugia, Terni, Corciano, Città di Castello, Norcia, Gubbio, Gualdo Tadino, Foligno e Spoleto, e sarà aperto al pubblico tutti i LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 10 alle 12 presso i locali ASAD (DigiPass) in via Patrono d’Italia 66.