Rinnovato il Direttivo ADIC. Confermato Marco Lucherini alla Presidenza

ADIC, Associazione per i Diritti dei Cittadini: rinnovato il direttivo. In un anno 4 nuovi sportelli per il consumatore aperti in tutta l’Umbria

L’A.Di.C, Associazione per i Diritti dei Cittadini, con l’approvazione del bilancio, durante l’assemblea dei soci, rinnova il suo direttivo e conferma come presidente Marco Lucherini.

In un clima di armonia e impegno sociale, ieri (24 giugno) si sono riuniti i soci dell’A.Di.C per fare il punto della situazione su quanto fatto in questo anno e sul futuro dell’associazione che ha visto l’apertura di 4 nuovi sportelli ad Assisi, Magione, Castiglione del Lago e Marsciano (presente il Vicesindaco del comune di Marsciano Sergio Pezzanera), garantendo una capillarità sul territorio regionale che permette un concreto aiuto ai consumatori che si trovano in difficoltà.

Insieme al Presidente Lucherini lavorerà tutto il direttivo composto da: Sarah Bistocchi, Assunta Bossio, Luca Ceccarelli, Marino Ciaccini, Ermanno Ercolani, Lara Greco, Fausto Luzi, Giuliano Mancinelli, Renzo Patumi e Antonella Pulci.

Sarah Bistocchi, da qualche mese Presidente del Consiglio Regionale dell’Umbria, ha accettato di rimanere all’interno del direttivo con cui lavorerà compatibilmente con i suoi impegni istituzionali, per questo, durante l’assemblea, si è collegata in video conferenza per salutare tutti i soci. Ha voluto essere presente da Bruxelles il segretario generale di Movimento Consumatori Alessandro Mostaccio rinnovando l’impegno a sostenere ADIC sul territorio umbro.

Associazione A.Di.C è federata con il movimento dei consumatori e persegue finalità di solidarietà sociale, di uguaglianza nel campo della tutela dei diritti civili, per la difesa dell’ambiente, della salute, dei beni comuni, per la qualità e il contenimento dei costi nel campo dei servizi.

“Tanti sono i progetti che abbiamo in cantiere – spiega il Presidente Lucherini – a partire da un aventi che organizzeremo a Foligno sul riciclo e la raccolta differenziata.

Il nostro “leitmotiv” è quello di aiutare il consumatore nelle scelte consapevoli educandolo alla tracciabilità, trasparenza, sostenibilità delle filiere produttive e conoscenza dei propri diritti, su questo incentreremo il nostro lavoro futuro di associazione”.