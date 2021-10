Assisi: presentata la nuova Giunta comunale, all’insegna della continuità

Il sindaco Stefania Proietti ha ufficializzato la squadra che governerà Assisi per i prossimi 5 anni; vicesindaco è stato confermato Valter Stoppini.

Dopo il risultato elettorale che ha visto la vittoria al primo turno della compagine guidata da Stefania Proietti, con la netta affermazione del Patto Civico formato da Assisi Domani e Assisi Civica, l’aumento del Pd e il piazzamento del Movimento 5Stelle, la città ha il suo governo.

“Si tratta di una squadra in continuità di persone competenti – ha spiegato il sindaco – che già nel primo mandato hanno dimostrato impegno e qualità amministrativa, l’innesto di un nuovo assessore premia l’ampia alleanza che rappresenta la vera novità politica di questa tornata elettorale. E’ un team coeso e compatto che continuerà a lavorare per il bene della città, per affrontare le questioni che stanno a cuore ai cittadini e per realizzare la visione di Assisi verso il 2026 descritta nel programma elettorale. Questi assessori hanno capacità ed esperienza nelle materie oggetto delle deleghe, certo che ora lavoriamo tutti insieme con competenza, umiltà e coraggio per prenderci cura della nostra straordinaria città”.