Assisi: da domani tanti eventi in programma per il Giorno della Memoria 2024

Nel pomeriggio alle 17 gli studenti dell’istituto “Alessi” presenteranno un cortometraggio dal titolo “Storie di diritti sospesi” che racconta del viaggio ad Auschwithz e Birkenau

Una serie di iniziative per onorare il Giorno della memoria 2024 sono state organizzate dal Comune di Assisi, dal Museo della memoria e dalla Diocesi.

A cominciare da domani pomeriggio, 25 gennaio, alle ore 17, presso l’auditorium comunale di via Toti a Santa Maria degli Angeli dove gli alunni delle classi terze della scuola secondaria “Alessi” (Istituto comprensivo Assisi 2) presenteranno ai cittadini un cortometraggio e delle riflessioni che sono frutto del progetto denominato “Storie di diritti sospesi”.

Venerdì 26, alle 15 è prevista una visita guidata al Museo della Memoria dove sarà inaugurata una mostra curata dagli studenti, poi alle 17, nella biblioteca comunale sarà presentato il libro “Tre Papi del ‘900 davanti all’orrore di Auschwitz” di Stefano Nicosia.

Sabato 27 gennaio, a partire dalle 11, nella Sala della Spogliazione, si svolgerà la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore da parte del prefetto di Perugia Armando Gradone alla presenza delle autorità, dei familiari dei premiati e dei cittadini. Nel pomeriggio presso l’oratorio di Santa Chiarella l’evento del Rotary Club “Nuvole – Da Firenze ad Assisi con la libertà nascosta nella bicicletta di Gino Bartali” con Stefano Venarucci voce recitante e Fabio Berellini al pianoforte.

Domenica 28, alle 17, nella Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale sarà proiettato il film “Assisi Underground”, ingresso gratuito. A chiusura del calendario degli incontri, lunedì pomeriggio, dalle 16.30 in poi, sempre nella biblioteca comunale, un’altra presentazione del libro “Il volo del canarino” di Franco Casadidio.

Interessante e ricco di spunti il progetto degli studenti dell’Alessi che nel rpesentare il docufilm racconteranno le emozioni e testimonieranno il viaggio fatto a ottobre nei campi di concentramento di Auschwithz e Birkenau.

Il percorso che ha interessato i giovani studenti si è articolato in 4 passaggi: la condivisione del lavoro e durante gli incontri preparatori al viaggio sono state fornite ai ragazzi schede strutturate relative a bibliografia, sitografia, filmografia, mappa tematica dei luoghi di Auschwitz, Diritti fondamentali dell’Unione europea. Poi il viaggio di 5 giorni nei luoghi della memoria per eccellenza, poi al rientro un laboratorio pomeridiano gestito dalle docenti con un esperto esterno (Mario Mele) presso il Digipass per “lavorare” e “montare” i materiali prodotti dai 24 studenti (foto, interviste, video, testimonianze personali). E domani pomeriggio ultima fase, la presentazione del progetto agli altri studenti, ai cittadini e alle istituzioni che li ha visti testimoni di nuova generazione in quei posti che parlano di un periodo buio della nostra storia.