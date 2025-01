27 Gennaio, Forza Italia “No spazio all’antisemitismo”

“Oggi in occasione della Giornata della Memoria ricordiamo tutte le vittime dell’Olocausto affinchè non si dimentichi questa orribile pagina della nostra storia recente.

Noi come nuove generazioni sentiamo il dovere di mantenere viva la memoria ed esserne veicolo per i prossimi decenni nei confronti dei più giovani, una volta che i sopravvissuti all’Olocausto non potranno più testimoniare le atrocità di quanto avvenuto. Non possiamo permettere che la shoah, una delle pagine più buie della storia europea, svanisca nell’oblio.

Ci riconosciamo nelle parole di Antonio Tajani che oggi ha affermato che “l’antisemitismo non ha e non potrà mai più avere nessuno spazio in Italia e in Europa.”

Parole che il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri ha ripetuto anche a Buenos Aires nell’anniversario del massacro del 7 ottobre commesso dal folle terrorismo di Hamas. Oggi il cessate il fuoco nel conflitto israelo-palestinese rappresenta un’opportunità di pace che non vogliamo perdere e un passo in avanti nei confronti della lotta all’antisemitismo che da sempre è un impegno prioritario di Forza Italia Giovani. Siamo quindi soddisfatti del lavoro che sta compiendo il Governo alla nuova versione della Strategia Nazionale alla lotta all’antisemitismo. Una strategia che deve cominciare dalle scuole, luogo nel quale ai bambini va insegnato che non esiste la possibilità di odiare un’altra persona soltanto perchè è ebreo”.