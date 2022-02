Apre a Perugia il Charity Shop di Fondazione Monnalisa Onlus

Il ricavato sarà devoluto alla casa di accoglienza La Cordata a Deruta

Dopo Arezzo, Montevarchi, Cortona e Firenze, anche a Perugia è stato aperto, in pieno centro storico, via della Maestà delle Volte 8, il Charity Shop della Fondazione MonnaLisa Onlus.

Nel punto vendita vengono venduti al dettaglio i prestigiosi capi di abbigliamento per bambini firmati Monna Lisa, azienda di Arezzo, leader nell’abbigliamento per l’infanzia, a prezzi estremamente ridotti.

Una parte degli incassi andranno a beneficio dell’Associazione La Cordata Onlus, per sostenere direttamente presso la loro Comunità ubicata a Deruta (Pg), l’accoglienza e il sostentamento di persone con alle spalle percorsi di vulnerabilità sociale e mentale importanti.

Alle vendite, per il momento, si stanno alternando, alcune volontarie della Caritas della Diocesi di Perugia e gli allievi dell’Istituto Giordano Bruno, prestigiosa scuola del territorio riferimento del settore moda. Attraverso il progetto PCTO gli allievi possono mettere in pratica le competenze in ambito retail, comunicazione e marketing del settore moda per bambini.

Il progetto va a far dialogare il mondo profit, no profit, le istituzioni e le scuole, creando un’alleanza strategica e vincente che ha ricadute importanti attraverso i valori stessi che esprime, in un territorio di ascolto ed accoglienza quale è la stessa città di Perugia e provincia.