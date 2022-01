Ancora in lieve crescita i ricoverati in Umbria

Scendono gli attuali positivi e cala il tasso di positività dei test

Altri quattro morti per il Covid e ricoverati positivi al virus ancora in crescita nell’ultimo giorno in Umbria, 210 complessivamente, sei in più, 13 dei quali, più uno, nelle terapie intensive. E’ il quadro che si ricava dal sito della Regione. Dopo settimane di crescita costante si rileva un seppure lieve calo degli attualmente positivi, 33.973, 41 in meno. Sono infatti emersi 2.581 nuovi casi e 2.618 guariti. Sono stati analizzati 5.318 tamponi e 23.589 test antigenici, con un tasso di positività dell’8,9 per cento in deciso calo rispetto al 14,2 per cento di sabato. In calo del 13 per cento le persone in isolamento contumaciale, ora 33.763.