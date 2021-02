Ancora in calo i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, oggi 519, sei meno di ieri, 78 dei quali (uno in più) in terapia intensiva. Lo riporta il sito della Regione. Registrati nell’ultimo giorno 331 nuovi positivi, sette morti, 1.030 e 318 guariti. Gli attualmente positivi sono ora sei in più, 8.328. Sono stati analizzati 3.715 tamponi e 2.452 test antigenici. Con un tasso di positività totale del 5,3 per cento (ieri 4,2) e del 8,9 sui soli molecolari (era 7,3).