AMUR, a Perugia la finale nazionale del concorso musicale

Dieci gli ensemble in gara provenienti da tutta Italia, impegnati in veri e propri mini concerti aperti al pubblico. I vincitori effettueranno nella stagione 2023 – 2024 un minimo di 5 concerti per le stagioni concertistiche delle 17 prestigiose istituzioni che fanno parte del Comitato

Sono – in rigoroso ordine alfabetico – il Duo Biagioli – Navarra, il Duo David, il Duo Pastine – Contaldo, il Duo Rimonda – Mossali, il Faccini Piano Duo, il Trio Ad Libitum, il Trio Chagall, il Trio Eidos, il Trio Rigamonti, e il Vagues Saxophone Quartet, i dieci ensemble che, sabato 4 giugno dalle 14.30 e domenica 5 giugno dalle 9.30, parteciperanno alla Sala dei Notari di Perugia alla fase finale di AMUR per i nuovi talenti 2022, call biennale di residenze artistiche per giovani ensemble di musica da camera promossa dal Comitato AMUR (Associazioni Musicali in Rete). I rappresentanti di queste istituzioni il 4 e 5 giugno saranno presenti a Perugia, nella giuria che valuterà i gruppi finalisti che saranno impegnati in veri e propri mini concerti aperti al pubblico, che, così, avrà la possibilità di assistere alle esibizioni di giovani talenti che in futuro potrà ritrovare sui palchi delle Stagioni concertistiche ufficiali.

Aperta a ogni tipo di ensemble strumentale, vocale o misto, da due fino a sei esecutori, composto da musicisti italiani o stranieri residenti in Italia di età media non superiore ai 30 anni, AMUR per i nuovi talenti è un trampolino di lancio per tutti coloro che possono ambire a trasformare lo studio musicale in una carriera: i vincitori effettueranno infatti nella stagione 2023 – 2024 un minimo di 5 concerti per le stagioni concertistiche delle 17 prestigiose istituzioni che fanno parte del Comitato (Associazione Alessandro Scarlatti in Campania; Associazione Ferrara Musica, Fondazione Musica Insieme di Bologna e Società dei Concerti di Parma in Emilia Romagna; Società dei Concerti di Trieste in Friuli-Venezia Giulia; Fondazione La Società dei Concerti di Milano e Società del Quartetto di Milano in Lombardia; Marche Concerti; Associazione Musicale Etnea, Associazione Siciliana Amici della Musica e Filarmonica Laudamo Messina in Sicilia; Amici della Musica di Foligno ONLUS e Fondazione Perugia Classica Onlus in Umbria; Associazione Musicale Lucchese in Toscana; Società Filarmonica di Trento in Trentino-Alto Adige; Amici della Musica di Padova e Società del Quartetto di Vicenza in Veneto). Una grande opportunità per i giovani artisti emergenti che si affacciano ad un panorama nazionale e internazionale, che potranno essere coinvolti dalle istituzioni che compongono il Comitato AMUR – nato nel 2020 dalla volontà di riunire alcune tra le più importanti istituzioni d’Italia della musica da camera in un unico organismo, con lo scopo di promuovere attività e obiettivi comuni – in un importante progetto di circuitazione nazionale.