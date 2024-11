Alla sala dei Notari di Perugia arriva l’ultimo capitolo della trilogia psicologica di Chiara Becchimanzi

L’appuntamento mercoledì 20 novembre in cartellone per Comìc Club

Dopo i Pota Boyz e Michela Giraud, Comìc Club, primo format di stand-up comedy in Umbria porta in scena un nuovo appuntamento che vedrà protagonista sul palco della sala dei Notari di palazzo dei Priori di Perugia mercoledì 20 novembre alle 21, Chiara Becchimanzi con “Terapia Intensiva – Beata Ignoranza”.

L’ultimo capitolo della trilogia psicologica della comedian arriva dopo “Terapia di gruppo” e “Terapia d’urto – Dio Patria e Famiglia”. Perché chi sa di non sapere è saggio, ma chi non sa di non sapere è beato. Beata l’ignoranza che non si fa domande, che crede a ciò che vuole, che ha paura di ciò che non conosce e odia chi non è d’accordo.

Latinense di nascita, napoletana di sangue, ostiense per scelta ed eoliana nel cuore, blatera sul palco dall’adolescenza, e inventa storie da quando ricorda. È attrice, autrice, regista, stand up comédienne, romanziera, attivista, progettista culturale e chi più ne ha più ne metta: in un mondo che ci vuole dividere in nicchie, appiattite negli interessi e nelle competenze, rivendica fortemente il diritto alla complessità e a essere tante cose tutte insieme, fuggendo le categorizzazioni, soprattutto se sembrano etichette.

Prevendite su circuito TicketItalia