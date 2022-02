Allerona confermata tra i Borghi più belli d’Italia

Ancora un importante riconoscimento per il Comune della Provincia di Terni



La prestigiosa associazione dei “Borghi più belli d’Italia” che nel settembre 2016 accordò al borgo di Allerona il titolo di “uno dei borghi più belli d’Italia” dichiarandone il riconoscimento con la consegna della bandiera dei borghi ha, nei giorni scorsi, ufficialmente confermato all’Amministrazione Comunale la propria volontà di continuare a conservare e riconoscere tale prestigioso titolo a Allerona.

Il borgo nell’estate scorsa ha ospitato un rappresentante del comitato scientifico dell’Associazione Dott. Claudio Bacellieri che durante la sua visita di ispezione aveva espresso apprezzamento per i vicoli e gli scorci di Allerona, per la pulizia e la cura degli angoli del centro storico e per la bellezza della natura e dei paesaggi che circondano il paese.

In particolare è stato apprezzata la qualità di preservazione del legame tra microsistema urbano, storicamente determinato, e ambiente naturale circostante così come sancito nell’articolo 2 della carta di qualità che i borghi devono osservare ( unitamente ad altre eccellenze quali la promozione turistica con organizzazione di visite guidate, edizione di guide e opuscoli promozionali e esistenza di una adeguata segnaletica turistica) .

L’Amministrazione Comunale esprime pieno apprezzamento e soddisfazione per la riconferma della certificazione che riconosce all’amministrazione il costante impegno profuso in questi anni per il mantenimento e miglioramento degli standard di qualità.