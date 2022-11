All’Auditorium di Foligno Re. Ma. re. presenta “We love Musical”, spettacolo benefico della compagnia teatrale OLBC

Il 3 dicembre a Foligno, con il patrocinio dell’Auditorium San Domenico, una serata per contribuire e sensibilizzare sulle malattie rare

Sono tante in Umbria le persone affette da malattie rare, e La rete delle malattie rare dell’Umbria, dopo ReMaRe Umbria Tour Estate 2022, presenta ReMaRe Umbria a Teatro 2023, un progetto che vuole portare le PcMR come protagoniste nei teatri dell’Umbria, coinvolgendo le istituzioni locali e i cittadini.

We love Musical, questo il nome dell’evento, è organizzato dalle associazioni aderenti al manifesto Re.Ma.Re. per diffondere la conoscenza del particolare mondo delle malattie rare e della realtà delle PcMR (persone con Malattia Rara) che ne fanno parte.

La collaborazione nasce grazie a Michela Minelli e Marco Cicchelli, referenti di un’associazione sulle malattie rare (X fragile), che hanno permesso l’incontro con la compagnia teatrale OLBC.

Franco Grandoni, presidente dell’associazione culturale no-profit OLBC – OLTRE LA BARRIERA CASSE e gli associati, nonché il sindaco di Foligno insieme alla Giunta comunale, hanno immediatamente compreso il valore dei temi proposti da Re.Ma.Re. Umbria accogliendo l’idea di proporre uno spettacolo musicale per accompagnare il messaggio sulle MR (Malattie Rare) e alle PcMR (Persone con Malattia Rara).

WE LOVE MUSICAL è un viaggio attraverso ricordi e reminiscenze, un pretesto per attraversare insieme conflitti e meraviglie, contemplando brani importanti tratti da grandi musical come HAIR, THE GREATEST SHOWMAN, MOULIN ROUGE e tanti altri.

“E’ un grande contenitore di emozioni, così lo descrive Franco Grandoni, direttore artistico e musicale, che offre la possibilità di vivere il quotidiano attraverso una chiave di lettura diversa, una metafora dei nostri sogni e delle nostre battaglie, arricchita da tutto quello che uno spettacolo teatrale può offrire”.

Primo debutto a Foligno quasi 30 anni fa con l’opera JESUS CHRIST SUPERSTAR, la Compagnia vede all’attivo opere già esistenti e ambiziose come JEKYLL AND HYDE, THE GREATEST SHOWMAN, BELLE E LA BESTIA e spettacoli inediti che hanno goduto della collaborazione di nomi come FRANCO MISERIA e ANTONELLO ANGIOLILLO.

Con un approccio completamente professionale pur rimanendo nel circuito dell’amatoriale, OLBC è composta da uomini e donne di ogni età e provenienza, offrendo loro un percorso di crescita e formazione.

ReMaRe Umbria a Teatro 2023 vi aspetta il 3 dicembre all’Auditorium San Domenico di Foligno con WE LOVE MUSICAL di OLBC – OLTRE LA BARRIERA CASSE!

Per acquistare i biglietti visitare il sito OOOH.EVENTS, Foligno, oppure cliccare al link https://oooh.events/evento/we-love-musical-biglietti/

Cambiare si può, è nostro dovere farlo per migliorare la società civile nella quale e della quale facciamo parte, affinché nessuno resti indietro.