Alla vigilia degli Internazionali di Tennis spazio alla solidarietà con Avanti Tutta

Nell’attesa di apprezzare il grande tennis internazionale, il Tennis Club Perugia è pronto ad ospitare un importante evento solidale. Sabato 4 giugno presso la splendida struttura di Via Bonfigli a Perugia (ore 20), alla vigilia del via ufficiale degli Internazionali, si terrà una cena di beneficienza organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta per raccogliere fondi da destinare alla riqualificazione della sala d’attesa del Day Hospital di Oncologia Medica dell’ospedale di Perugia. Un’opera finanziata completamente da Avanti Tutta, che ha l’obiettivo di migliorare l’accoglienza, l’utilizzo e la vivibilità degli spazi con un aumento di circa il 25% dei posti a sedere. L’evento, oltre che fare da cornice al prestigioso torneo tennistico, aprirà ufficialmente la serie di iniziative di cui si farà promotrice la Fondazione Avanti Tutta nel corso degli stessi Internazionali. Una binomio azzeccato e funzionale quello con la Mef Tennis Events, dove solidarietà e sociale si intersecano alla perfezione con il grande sport.

“Ringraziamo la Mef Tennis Events e il Tennis Club Perugia – dichiara il Presidente della Fondazione Avanti Tutta, Federico Cenci – per averci concesso questo spazio all’interno di un evento così importante per la città e per gli appassionati. Speriamo che tanti concittadini decidano di venire a gustarsi in anteprima la bellissima atmosfera che si respirerà in quei giorni in via Bonfigli e di portare un contributo ad un progetto molto importante per noi e per tutti i pazienti oncologici. Contiamo di terminare i lavori entro il mese di luglio e la serata del 4 giugno in questo senso può darci una grande spinta”.