Alla soglia dei 109 anni vota per il referendum. Luisa Zeppitelli non ha mai mancato l’appuntamento con le urne

Neanche il Covid ha fermato Luisa Zappitelli che, alla soglia dei 109 anni – li compirà l’8 novembre – , si è recata al seggio ed ha votato per il referendum costituzionale, continuando una catena che dura dal 2 giugno 1946, quando a 35 anni votò per scegliere tra Repubblica e Monarchia.

Da allora nonna Lisa, come è conosciuta, non ha mai saltato un’elezione. Mascherina in viso – riferisce il Comune tifernate -, accompagnata dai figli Anna e Dario, questa mattina, si è presentata al seggio numero 10 di San Pio, uno dei quartieri più popolosi di Città di Castello, dove abita. E’ stata accolta da Daniela Salacchi e muovendosi con disinvoltura dentro il seggio, ha usato il sanificatore; scheda elettorale e matita copiativa in mano, Luisa Zappitelli è entrata nella cabina elettorale ed ha votato.