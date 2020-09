Al Quasar Village di Corciano ha aperto un punto vendita Mango. Il negozio del gruppo internazionale di moda è esclusivamente dedicato alla linea donna

Mango, uno dei principali gruppi di moda a livello internazionale, è arrivato al Quasar Village. Nel centro commerciale di Ellera di Corciano ha infatti da poco aperto un punto vendita ‘woman’ esclusivamente dedicato, quindi, alla linea donna. Con i suoi 500 metri quadrati di superficie di vendita, il negozio si va ad aggiungere alla già ampia offerta della galleria commerciale, differenziando ulteriormente la proposta merceologica.

Mango, brand spagnolo tra i principali del fashion, conta quasi 70 punti vendita in Italia, che rappresenta uno dei 10 mercati più importanti per l’azienda, in cui è presente dal 2001 in città come Roma, Milano, Venezia, Firenze, Torino e Napoli. Un marchio molto amato, dunque, e apprezzato soprattutto da un pubblico giovane.