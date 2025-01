Amelia, danneggia corona di alloro del Monumento ai Caduti: denunciato

Si tratta di un 53enne italiano già noto alle Forze dell’ordine

I Carabinieri della Stazione di Amelia hanno deferito in stato di libertà un 53enne italiano, da qualche mese domiciliato in una frazione di Amelia e già noto alle Forze dell’Ordine, per danneggiamento aggravato. Nella mattinata di martedì scorso, alcuni privati cittadini avevano segnalato alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Amelia l’avvenuto danneggiamento della corona di alloro posta alla base del Monumento ai Caduti sito in Piazza Augusto Vera, nel centro storico amerino.

Le immediate ricerche avviate dalle pattuglie in circuito e la dettagliata descrizione dell’autore dell’atto vandalico fornita dai testimoni hanno consentito ad un equipaggio della Stazione di Montecastrilli di individuare il presunto autore in una zona limitrofa al monumento: per l’uomo, che non ha fornito alcuna spiegazione al proprio insano gesto, che ha scosso profondamente l’animo di chi vi ha assistito e leso la memoria dei tanti amerini che hanno sacrificato la propria vita per la difesa della Patria, è scattata così la denuncia.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.