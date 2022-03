Aeroporto dell’Umbria, nuovi voli per Bucarest e Barcellona

Direttore scalo: “cominciata stagione da record”

Bucarest è decollato nella serata del 28 marzo con un “battesimo” del volo in notturna, mentre la nuova rotta da e per Barcellona è stata inaugurata nel primo pomeriggio di martedì 29 marzo con, in entrambi i casi, “buoni riempimenti” sia in partenza sia in arrivo.

“È ufficialmente iniziata una stagione da record per lo scalo umbro, con le prime due novità introdotte da Ryanair che nel corso di questa stagione opererà ben 10 rotte da e per Perugia” il commento di Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria. “Siamo molto soddisfatti – ha proseguito – dell’avvio di questi due nuovi collegamenti che contribuiranno allo sviluppo del turismo e dell’economia locale e, dai primi riscontri, sembrano riscuotere grande interesse anche tra i cittadini dei territori limitrofi di bassa Toscana, Marche ed alto Lazio”.

Il country manager in Italia per Ryanair, Mauro Bolla, ha sottolineato che le due rotte “forniranno ai passeggeri ulteriori entusiasmanti destinazioni a conferma del nostro impegno nel mercato italiano”. “Per supportare queste nuove rotte – ha aggiunto attraverso una nota dello scalo umbro -, abbiamo lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99 euro per viaggi da marzo a ottobre, che devono essere prenotati entro giovedì 31 marzo”.