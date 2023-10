Accusato di frode fiscale estradato negli Usa dall’Umbria

L’uomo era stato arrestato dai carabinieri di Valfabbrica

È stato accompagnato dal personale della polizia penitenziaria di Perugia all’aeroporto di Roma Fiumicino, per essere estradato in America, il cittadino olandese di 64 anni, avvocato e consulente finanziario, accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode in danno degli Stati Uniti e di aiuto e assistenza nella predisposizione di dichiarazioni dei redditi false e fraudolente a favore di due noti Dj, che non risultano coinvolti nel procedimento di estradizione.

In particolare, secondo le autorità americane – riferisce la Procura generale di Perugia – è indiziato di aver ideato e gestito complessi sistemi di evasione fiscale a livello internazionale per clienti di primario rilievo, trattandosi di due Dj di musica dance elettronica tra i più pagati al mondo.

L’uomo è stato consegnato dagli agenti ai funzionari della polizia americana incaricati di accompagnarlo negli Stati Uniti d’America dove dovrà scontare una pena che potrebbe arrivare fino a otto anni di reclusione.

L’arresto, eseguito dai carabinieri della stazione di Valfabbrica, era stato convalidato dalla Corte d’Appello di Perugia nel marzo scorso, su richiesta del Procuratore generale di Perugia.

Nei confronti del consulente finanziario era stato emesso un mandato di arresto internazionale, dal Tribunale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York, per aver messo in atto una truffa da cento milioni di dollari attraverso l’utilizzo di un sofisticato sistema di evasione fiscale a livello mondiale.

L’uomo era stato individuato nella provincia di Perugia a seguito di indagini svolte grazie ad un’attività di collaborazione tra le autorità statunitensi e la guardia di finanza, che si era avvalsa dell’ufficiale del Corpo, distaccato in qualità di esperto presso l’Ambasciata di Washington e del secondo reparto del Comando generale.

L’uomo si trovava nel carcere di Capanne a seguito della sentenza dei giudici perugini.