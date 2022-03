A Norcia una fiaccolata per la pace

Fiaccolata per la pace a Norcia. Ad organizzarla per la serata di domenica 6 marzo è la diocesi di Spoleto Norcia. Prenderà il via alle ore 21 dalla ex area container collettivi in via della Circonvallazione per raggiungere piazza San Benedetto.

“La folle tragedia che insanguina l’Ucraina – dice il vescovo, mons. Renato Boccardo – sconvolge l’Europa e costringe anziani, donne e bambini a cercare rifugio e pane, interpella la nostra coscienza, richiede ferma condanna di ogni guerra e impegno concreto e responsabile per la pace”. “Il territorio della nostra diocesi – aggiunge – custodisce la memoria viva di San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa, messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà, che ispirò ai popoli del continente la cura dell’ordine e della giustizia come base della vera socialità”. “Proprio da Norcia allora si deve elevare, unito a quanto avviene in tante altre parti del mondo, un grido corale che dice convinta riprovazione di ogni forma di violenza e aggressione e invoca giorni di pace per questa umanità inquieta”.

Il Vescovo ha poi invitato le parrocchie, i Comuni e le associazioni a partecipare all’evento.