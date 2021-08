A Narni test Covid gratis per under 30 che hanno pre aderito al vaccino. Sindaco: “Utile al ritorno dalle vacanze per questa fascia di età”

A Narni da lunedì prossimo tamponi per il Covid gratuiti per gli under 30 che hanno pre aderito alla vaccinazione. Lo rende noto il sindaco, Francesco De Rebotti sottolineando come i test siano stati forniti dalla Regione su richiesta del Comune.

“Il test – spiega il sindaco – è particolarmente utile al ritorno dalle località di vacanza per questa fascia di età nella quale si rilevano i tre quarti dei contagi di questo periodo, onde evitarne la diffusione”.

L’esame, annuncia sempre De Rebotti, è prenotabile a pagamento anche per tutti coloro che non hanno un percorso di vaccinazione attivato, compresi gli over 30. I test saranno fatti il lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12 all’interno del locale di proprietà del Comune di Narni in piazza Cavour, adiacente al duomo e vicino alla farmacia comunale. La prenotazione si può fare allo 0744717106 dal lunedì al sabato dalle 8 e 30 alle 13 e dalle 16 alle 20.