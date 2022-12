A Monte Santa Maria Tiberina arriva la magia delle feste

Domenica 11 dicembre nella frazione di Gioiello mercatini, presepi, spettacolo per bambini e altre iniziative

Aspettando il Natale domenica 11 dicembre a Monte Santa Maria Tiberina sarà possibile immergersi nell’atmosfera delle feste e lasciarsi conquistare dalla bellezza del borgo.

Dalle ore 15, il centro storico della frazione di Gioiello si trasformerà, come per incanto, in una piccola città del Natale, con uno spettacolo itinerante per bambini, la mostra di presepi, il mercatino natalizio e un punto ristoro con cibi della tradizione popolare. Sarà un piacevole momento tutto da vivere per grandi e piccini, pieno di appuntamenti, compresi musica, decorazioni e addobbi natalizi.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Ricreativa di Gioiello, con il patrocinio del Comune, e in caso di brutto tempo, come precisato dagli organizzatori, verrà rinviata.