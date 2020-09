A Macenano la Festa in campagna. Smartphone spenti per lasciare spazio ai giochi di una volta

L’emergenza covid non ferma la tre giorni con la Festa in campagna appuntamento che, a Macenano di Ferentillo, viene riproposto dal locale centro sociale guidato da Domenico Filipponi.

Da domani a domenica i ragazzi sono invitati a lasciare a casa gli smartphone per partecipare, alle 16 in poi, ai giochi di campagna in area no phone. Dalle 20 via al “valzer” delle forchette.

“Un nemico invisibile si è insinuato tra le pieghe del nostro vivere quotidiano condizionando la nostra vita – dice Filipponi – ma l’uomo è per natura un “animale” sociale, che tende a rendere sociali anche attività individuali come mangiare. A Macenano dilatiamo il concetto invitiamo tutti a ripercorrere alcune delle nostre ricette tipiche. Saranno tre giorni da vivere lungo le sponde del Nera, con il mormorio dell’acqua e la pace di un appuntamento annuale a cui non rinunciamo”.

Domenica 13 settembre, dalle 16, le ludo-acrobazie in bici aperte a tutti, dai 3 ai 104 anni.

Anche quest’anno la festa che coinvolgerà l’intera frazione di Macenano, che conta 180 abitanti.

Il cui centro sociale è un punto di riferimento per tutti: