2 Giugno, Presidente Tesei: “Data chiave storia italiana, ricca di insegnamenti attuali”

È quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il occasione dell’odierna celebrazione del 2 Giugno.

“La capacità di saper vivere il proprio tempo – prosegue Tesei – di sentirsi parte di una comunità, hanno caratterizzato la nostra storia e sono prepotentemente riemersi in questo complesso periodo che siamo chiamati a vivere e ad affrontare senza lasciarsi andare allo sconforto. Il sentirsi cittadini di un’unica comunità ha contrassegnato il processo di costruzione della Repubblica ed oggi, quegli stessi ideali, ci spingono a guardare al domani con razionale ottimismo e determinazione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, farà oggi visita a Codogno, la cittadina lombarda che ha subito per prima in Italia l’onda d’urto dell’epidemia. Un gesto forte ed importante. Una festa della Repubblica che ci dona, dunque, un messaggio che è al tempo stesso patrimonio da conservare e – conclude la presidente – linfa per il domani, radici e futuro del nostro Paese”.