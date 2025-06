2 Giugno, ad Assisi Costituzione in dono ai 18enni

Appello del Sindaco: “È il libro più bello del mondo: parla di diritti e doveri e afferma che siamo tutti uguali, custoditela e fatene buon uso”

“La Costituzione è il libro più bello del mondo, non vede ciò che spesso è fomentato sui social, parla di diritti e doveri dei cittadini e afferma che siamo tutti uguali, indipendentemente dal colore della pelle e dal ceto sociale, senza alcuna distinzione: custoditelo e fatene buon uso, perché voi siete il futuro e la speranza del nostro Paese”. Lo ha affermato il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, in occasione della cerimonia per il 79esimo anniversario della Festa della Repubblica, che si è svolta stamani nel Palazzo del Capitano del Perdono, a Santa Maria degli Angeli, con la consegna della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti umani a ragazzi e ragazze che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel 2025.

“La Carta costituzionale – ha evidenziato Stoppini – è il fondamento della nostra Repubblica, sancisce i diritti di cui oggi tutti noi possiamo godere, grazie al sacrificio di uomini e donne che circa 80 anni fa hanno combattuto e dato la vita per la libertà e la democrazia, vivendo ciò che oggi vediamo purtroppo ancora succedere in Ucraina e Palestina. Voi giovani dovete sentirvi responsabili di questa eredità e continuare a promuovere tali valori, che spesso vengono messi in discussione. Basti pensare alle frasi offensive e razziste, recentemente circolate attraverso i social contro il neo eletto consigliere comunale Adil Zaoin solo per il fatto di essere musulmano, il primo cittadino musulmano nel Consiglio comunale di Assisi. Parole vergognose, legate a un clima di odio che non appartiene a questa città e che respingiamo, esprimendo totale solidarietà al nostro concittadino Adil”.

Il Sindaco ha quindi ricordato che “Assisi è la città dove quasi quarant’anni fa tutte le religioni del mondo s’incontrarono per invocare pace e dialogo fra i popoli, in uno storico evento voluto da Papa Giovanni Paolo II: in nome di quella giornata e del cosiddetto spirito di Assisi respingiamo odio e guerra e rilanciamo i valori di pace, libertà, democrazia, uguaglianza e solidarietà”.

Alla cerimonia – promossa dal Comune di Assisi, in collaborazione con le associazioni CTF, Punto Rosa, Se’ de J’Angeli Se… e Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate – sono intervenuti anche alcuni consiglieri comunali eletti, che insieme al sindaco hanno consegnato ai diciottenni le copie della Costituzione italiana e Dichiarazione universale dei diritti umani, offerte dalla Regione Umbria.