WeTree: Perugia prima città a sottoscrivere il patto per una rinnovata sostenibilità

Il progetto prevede il recupero di tutta l’area verde davanti alla Chiesa di San Mi-chele Arcangelo

Perugia è stata la prima città italiana a sottoscrivere il patto weTree per una rinnovata so-stenibilità e la rinascita delle società cittadine. Il sindaco Andrea Romizi, infatti, ha firmato il patto insieme alla presidente dell’Associazione weTree, Ilaria Borletti Buitoni, nel corso della cerimonia che si è tenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 3 giugno, prima nei giardini del complesso monumentale di San Matteo degli Armeni, quindi alla Chiesa di San Michele Arcangelo, alla presenza di numerose autorità e rappresentanti delle istitu-zioni e associazioni cittadine, tra cui gli assessori alla Cultura Varasano e all’Ambiente Numerini, il professore Roberto Rettori in rappresentanza dell’Università degli studi di Perugia, monsignore Marco Salvi, vescovo ausiliare e vicario generale di Perugia e Città della Pieve, il professore Franco Mezzanotte, presidente dell’Associazione Vivi il Borgo, già docente di Storia dell’Umbria Medievale e Storia Medievale, presso l’Università degli studi di Perugia, e Martina Barro, vice presidente dell’associazione stessa. Alla seconda parte della cerimonia, a sorpresa, ha partecipato anche la scienziata Ilaria Capua, che dirige il Centro di eccellenza One Health dell’Università della Florida ed è ambasciatrice di we-Tree.

I primi ad accogliere l’appello di weTree, insieme al sindaco Romizi, sono stati, peraltro, il sindaco di Milano Beppe Sala, la sindaca di Torino Chiara Appendino, il sindaco di Pa-lermo Leoluca Orlando.

Il cuore del progetto weTree è sintetizzato in otto punti essenziali, otto azioni concrete che partono dal presupposto che prendersi cura delle piante non significa soltanto tutelare l’ambiente ma anche prevenire le malattie dell’uomo, ridurre la povertà e dare impulso al-lo sviluppo economico.

A Perugia, in particolare, weTree prevede il recupero di tutta l’area verde davanti alla Chiesa di San Michele Arcangelo con l’avvenuta piantumazione di 5 cipressi d’alto fusto donati dall’Associazione weTree e la loro manutenzione per 5 anni. Questo regalo alla città è stato dedicato a Vincenza Losito Baldasserini, una donna che ha dimostrato uno straordinario impegno civile per la sua comunità. La sua figura è stata ricordata proprio nel corso della seconda parte della cerimonia del 3 giugno dalla stessa presidente Borletti Buitoni e dal figlio Attilio Losito. In quella stessa occasione è stato inaugurato il nuovo impianto di illuminazione a led, studiato per valorizzare il monumento stesso e il verde circostante, nel rispetto della legge regionale contro l’inquinamento luminoso e realizzato grazie al contributo di Ilaria Borletti Buitoni, iGuzzini Spa e l’Architetto Ruggero Donati, che ha curato il progetto.

Nel corso dell’incontro la Presidente dell’Associazione weTree Ilaria Borletti Buitoni ha dichiarato: “weTree vuole lanciare un messaggio preciso: le piante sono l’ossigeno e l’ossigeno è vitale per la salute delle comunità. Questa pandemia ci deve far riflettere su un nuovo equilibrio tra umani e natura e sulla necessità di cambiare paradigma per uno modello di sviluppo che metta al centro la salute dei cittadini e la riqualificazione dei contesti in cui vivono. Lanciamo questo messaggio alle donne appellandoci al loro sguardo al futuro e quali custodi di un’idea di ‘cura’ del pianeta. Con il sindaco che firma il ‘Patto weTree’, con i cittadini e l’Università che si impegna per un progetto per l’Orto Botanico di Perugia, lanciamo oggi un nuovo “green deal” per la nostra bellissima città”.

Dal canto suo il sindaco Romizi ha tenuto a ricordare l’impegno dell’amministrazione per la sostenibilità ambientale e la qualità della vita dei cittadini, con azioni in linea con il patto.