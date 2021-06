In Umbria da oggi aperte le preadesioni per le vaccinazioni ai maturandi

Prosegue la vaccinazione per le categorie previste dal piano

Sono aperte da oggi sabato 5 giugno, in Umbria, le preadesioni alla vaccinazione per gli studenti che dovranno affrontare l’esame di maturità. Per aderire all’iniziativa, gli interessati dovranno compilare il modulo online https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVQFtrcxGi4B0RwzyIHAmN 4R72iRVnWt-PRMCbxMssmS_VSw/viewform e successivamente riceveranno la notifica sms con le indicazioni dettagliate sull’appuntamento.

I maturandi verranno vaccinati mercoledì 9 e giovedì 10 giugno 2021 presso i punti vaccinali di-stribuiti sul territorio regionale.

Contestualmente prosegue la vaccinazione per le categorie previste dal piano, in particolare tutti i cittadini cinquantenni, sessantenni e settantenni che hanno già aderito riceveranno la notifica sms con luogo, giorno e ora dell’appuntamento, entro domenica 13 giugno.

A tutti coloro che hanno ricevuto la notifica della prenotazione si raccomanda di controllare en-trambe le date di appuntamento.

Nel caso in cui una delle due non fosse consona con i propri impegni – riferisce la Regione – si in-vita a procedere con la cancellazione del primo appuntamento collegandosi al sito https://cup.regione.umbria.it/cup/annullamento.xhtml. In alternativa è possibile telefonare al nu-mero 0744366600 e seguire la procedura vocale. Successivamente alla cancellazione, a distanza di 7-10 giorni, si riceverà automaticamente un nuovo appuntamento.

Tutte le informazioni dettagliate su adesioni, prenotazioni e cancellazioni sono disponibili al link https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/tutte-informazioni-vaccinazione-covid-19-umbria