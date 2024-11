Weekend tra dinosauri e Templari con Gran Tour Perugia

Visite guidate a Pietrafitta, il “Jurassic Park dell’Umbria”, e al complesso di San Bevignate per scoprire storia e arte templare

Una visita al Museo paleontologico Boldrini di Pietrafitta, originale “Jurassic Park” dell’Umbria, e un’immersione nel suggestivo Complesso monumentale di San Bevignate tra la misteriosa chiesa, le preziose testimonianze pittoriche del Duecento e un salto indietro nel passato fino ai tempi dei cavalieri Templari, per il fine settimana in compagnia di Gran Tour Perugia.

Si inizia sabato 16 novembre alle 16 con il Museo paleontologico Luigi Boldrini di Pietrafitta, il “Jurassic Park” dell’Umbria, uno dei luoghi più significativi a livello regionale, sia per l’abbondanza dei fossili rinvenuti, sia per il loro valore scientifico, riconosciuto a livello internazionale. Protagonista della collezione è senz’altro il mammuth, riferito alla specie Mammuthus meridionalis, che trova a Pietrafitta il sito più importante a livello europeo in termini di soggetti documentati nonché di dimensioni degli stessi. Tra i perissodattili, spettacolari sono gli scheletri del rinoceronte Stephanorhinus etruscus. Ricchissima la collezione di artiodattili, con almeno due specie di cervi e con una delle testimonianze più antiche d’Europa per il gruppo dei bisonti, rappresentati dalla specie arcaica Eobison degiulii, recentemente studiata dai paleontologi dell’Università degli Studi di Perugia. Degna di nota anche la presenza della bertuccia Macaca sylvanus, e del castoro Castor fiber, entrambi presenti con record tra i più ricchi d’Europa.

Costo della visita guidata euro 12 + euro 4 per il biglietto di ingresso a persona, gratuita fino a 12 anni

Domenica 17 novembre alle 10.30 un tuffo fino ai tempi dei Templari con “Scopriamo San Bevignate e i Templari“. Durante la visita guidata si entrerà all’interno del Complesso monumentale San Bevignate, noto ai più come una delle testimonianze monumentali più di rilievo tra i complessi dei cavalieri Templari a Perugia, dove si potranno ammirare le preziose decorazioni pittoriche duecentesche – tra le poche dell’epoca nel capoluogo umbro – recentemente restaurate. Con la misteriosa chiesa e la fullonica, vera e propria “tintoria” di epoca romana, l’imponente struttura rappresenta un esempio unico al mondo.

Costo della visita guidata euro 15 (comprensivo del biglietto d’ingresso), gratuito fino ai 12 anni.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it