Con venti che hanno superato i 70 chilometri orari con punte di oltre 100 chilometri orari

Lo staff di Perugia Meteo indica forti possibilità di “rovesci brevi, ma intensi” su tutta la regione Umbria dalla notte “con venti davvero forti, che hanno raggiunto e superato, in molte località, i 70 chilometri orari, con punte di oltre 100 chilometri orari sui crinali appenninici”

Gli esperti proseguono spiegando che l’aria fredda che “valicherà l’appennino settentrionale nelle prossime ore porterà un deciso miglioramento del tempo con, però, il cessare delle precipitazioni in concomitanza del calo termico più importante, cose che non creerà le condizioni ottimali per avere precipitazioni nevose in appennino, a quote decenti”.

“Da questa sera – inoltre – le temperature saranno in picchiata, con minime che, stante il calo repentino della ventilazione, potranno registrare diversi gradi sotto lo zero nella mattinata di domani, con gelate estese su tutta la regione”