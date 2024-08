Vigne & Note: musica e degustazioni lungo la Strada del Sagrantino nel quarto appuntamento a Bevagna

Dopo una breve pausa, riparte da Bevagna ‘Vigne & note: musica e degustazioni lungo la Strada del Sagrantino’, cartellone di eventi promosso e organizzato dall’associazione La Strada del Sagrantino, in collaborazione con il Conservatorio di musica ‘Francesco Morlacchi’ di Perugia.

L’appuntamento è venerdì 30 agosto dalle 18.30 alla Cantina La Fonte, in via Le Case 11: qui, immersi tra i vigneti al tramonto, sulle dolci note del quartetto di flauti composto da Alice Morosi, Francesca Panzolini, Angelica Pagliaccia e Asia Martoccia, si potrà godere del suggestivo concerto al tramonto e partecipare alla visita guidata in cantina con degustazione dei vini di produzione in abbinamento ai prodotti tipici. Il costo per l’esperienza è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per gli under 18. È necessaria la prenotazione attraverso compilazione di un apposito form (https://forms.gle/9ZvUf9vKrTiS9Acj7). Per informazioni si può telefonare al numero 0742.378490 o scrivere un’e-mail a info@stradadelsagrantino.it.

L’appuntamento successivo, ultimo in programma per questa edizione di Vigne & Note, è per venerdì 6 settembre alla cantina Scacciadiavoli di Montefalco con un nuovo evento dallo stesso format ma dai diversi protagonisti: a esibirsi in un concerto al tramonto sarà il quartetto d’archi composto da Sayako Obori e Margherita Tamburi al violino, Chiara Antognelli alla viola e Tommaso Bruschi al violoncello.