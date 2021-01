Vigili del Fuoco recuperano una mandria di cavalli a Castelluccio di Norcia. Gli animali erano rimasti bloccati per la neve

Recuperata nella neve una mandria di cavalli a Castelluccio di Norcia grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Nella mattinata di domenica i pompieri sono entrati in azione con dei mezzi speciali: uno spazzaneve e un mezzo cingolato Aris, conosciuto anche come “bruco”. I cavalli – una cinquantina – erano rimasti bloccati dalla fitta nevicata che si è abbattuta sui Sibillini in questi giorni. I vigili sono riusciti ad aprire un varco per permettere loro di tornare a valle.