Veicoli elettrici: Città della Pieve più green con la prima postazione di ricarica

E’ stata collocata nel parcheggio Marconi 1

Un nuovo servizio per cittadini e turisti: è attiva a partire da questa mattina la prima postazione di ricarica per i veicoli elettrici del Comune di Città della Pieve presso il parcheggio Marconi 1, accanto alla caserma dei Carabinieri.

La colonnina, fornita dalla Duferco Energia S.p.a. ed installata da Elettra 2000 snc di Ivan Chionne & c., prevede la ricarica di 4 veicoli elettrici contemporaneamente. Nello specifico due prese sono dedicate alla ricarica di auto elettriche fino a 22 kW ciascuna, mentre le altre due sono per i veicoli elettrici leggeri, come moto e quadricicli (fino a 3,7 kW).

È possibile accedere al servizio di ricarica scaricando ed utilizzando l’App “D-Mobility” con cui l’utente potrà pagare tramite carta di credito/debito o PayPal o acquistando una E-Mobility Card sul sito dufercoenergia.com/e-mobility.

Tramite l’App è possibile creare il proprio profilo, esplorare la mappa e selezionare il punto di ricarica, avviare ed interrompere la sessione di ricarica. La registrazione su App è richiesta per garantire il servizio di ricarica e per fornire all’utente un riepilogo delle ricariche effettuate ed altre info utili. Per avviare una ricarica, è necessario selezionare la presa di ricarica disponibile tramite la mappa e successivamente il pulsante “Attiva ricarica” oppure passare la tessera E-Mobility Card in corrispondenza dell’apposito simbolo “contactless” posto direttamente sulla colonnina.

A fine ricarica, la presa sblocca il cavo che potrà essere staccato dall’utente. La sessione di ricarica può essere terminata anche se la batteria del veicolo non è carica al 100%. La corretta sequenza prevede di estrarre sempre prima il cavo dalla stazione di ricarica e successivamente dall’auto.

Il servizio di ricarica non prevede nessun costo di attivazione e, oltre alla tariffa a consumo (in base al prezzo unitario del servizio, con addebito al termine della sessione di ricarica) di 0,40€/kWh + IVA , è possibile anche attivare su App vantaggiosi piani tariffari.