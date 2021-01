Unipg: al via #dacciuntaglio #nonsiamomarionette, la campagna di comunicazione contro la violenza di genere. È l’esito del workshop-concorso “Gesti che non feriscono”, vinto dallo studente Filippo Cecchetti

La campagna di sensibilizzazione #dacciuntaglio #nonsiamomarionette contro la violenza di genere prende avvio oggi, martedì 26 gennaio, 2021 attraverso i canali di comunicazione dell’Università degli Studi di Perugia.

Il materiale grafico che sarà diffuso nelle prossime settimane – sia online, tramite i canali social dell’Università degli Studi di Perugia, sia offline, con affissioni dedicate negli spazi dell’Ateneo e un grande banner a Perugia, in piazza dell’Università – è l’esito del workshop-concorso di graphic design “Gesti che non feriscono”, vinto dallo studente Filippo Cecchetti.

Nella proposta grafica elaborata da Cecchetti, dal titolo #dacciuntaglio #nonsiamomarionette, il visual invita a compiere il gesto simbolico di “tagliare” e si rivolge sia alla vittima della violenza, mediante un’esortazione a reagire, sia al carnefice che la attua, mediante l’imperativo di interrompere ogni comportamento di abuso.

L’iniziativa di comunicazione istituzionale vuole contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo importante tema, in vista del prossimo 8 marzo, Giornata internazionale della donna.

Il workshop-concorso “Gesti che non feriscono” per l’ideazione della campagna comunicativa istituzionale contro la violenza di genere è stato ideato e organizzato dall’Università degli Studi di Perugia grazie all’impegno sinergico del Corso di Laurea in Design del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia (Presidente e responsabile scientifico Professor Paolo Belardi) e del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (referente per l’iniziativa Professoressa Giuseppina Bonerba).

Il workshop ha visto impegnati 51 studenti del Corso di Laurea in Design, coordinati dai Professori Giuseppina Bonerba, Valeria Menchetelli, Antonio Picciotti, Paul Henry Robb e Benedetta Terenzi, con il contributo di Dino Amenduni.

Crediti

Responsabile scientifico: Paolo Belardi – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Presidente del Corso di Laurea in Design;

Docenti: Giuseppina Bonerba – Dipartimento di Scienze Politiche, Corso di Laurea in Comunicazione pubblica, digitale e d’impresa;

Valeria Menchetelli, Antonio Picciotti, Paul Henry Robb, Benedetta Terenzi – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Corso di Laurea in Design