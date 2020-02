Un anno al servizio della disabilità, salute mentale, anziani e bambini. Il saluto di Legacoop Umbria ai propri giovani per ringraziarli di quest’anno trascorso insieme

Una valigia sul palco, l’unico oggetto portato da Rinor e i suoi genitori dalla Moldavia quando aveva 3 anni, una storia di immigrazione a lieto fine che fa sorridere anche per il suo spiccato accento umbro. Così si è aperto l’evento “GENERARE FUTURO: i giovani e il Servizio Civile in Legacoop” che si è svolto al Postmodernissimo di Perugia (14 fabbraio 2020) per celebrare la conclusione dei 30 progetti di Servizio Civile, realizzati da 12 Cooperative Sociali di Legacoop Umbria a cui hanno partecipato 160 ragazzi di età compresa tra i 18 e 29 anni.

La valigia è stata lasciata lì anche durante le testimonianze dei ragazzi che hanno appena concluso questo viaggio a rappresentare simbolicamente il bagaglio di nuove consapevolezze. Per ogni progetto una piccola presentazione dell’anno intenso trascorso e la proiezione dei video realizzati da loro dove non sono mancati momenti di commozione nel ricordare i bei momenti trascorsi.

“Hanno vissuto a stretto contatto con la disabilità –afferma Andrea Radicchi Responsabile Servizio civile Legacoop Umbria- con la salute mentale, gli anziani, i minori. Un primo approccio nel mondo del lavoro . Per noi è sempre emozionante e giusto dare risalto all’esperienza di Servizio Civile nelle nostre cooperative, consapevoli che oggi si chiude un ciclo che porterà comunque tanti di loro a fare di quest’esperienza la loro occupazione. A breve comunque altri 150 ragazzi inizieranno lo stesso percorso, e quest’iniziativa fa da trait d’union per chi finisce e per chi inizia questa nuova avventura”.

Si è entrati nel vivo della giornata grazie al contributo di Michele Marmo – Presidente AssociAnimazione, Jacopo Teodori – Rappresentante Coop Centro Italia e Gabriele Biccini – Rappresentante Cooperativa sociale Asad i quali hanno stimolato i ragazzi nel vivere con fiducia e da protagonisti il proprio tempo per contribuire così a realizzare una società più equa e più giusta.

Poi il contributo di Sabrina Mancini responsabile nazionale del Servizio Civile in Legacoop che ha messo in luce l’importanza del Servizio Civile per la crescita personale e professionale dei giovani. Ha proseguito sulla stessa linea Gabriele Goretti – Formatore Servizio Civile evidenziando quale obiettivo principale di questa esperienza il creare nei giovani un senso civico e di appartenenza consapevole alla comunità in cui si vive.

I lavori si sono conclusi con la consegna, da parte di Dino RICCI – Presidente Legacoop Umbria, degli attestati di partecipazione. Nel suo saluto Ricci ha sottolineato l’importanza di un ruolo attivo dei giovani